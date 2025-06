Sterminò la famiglia a Paderno Dugnano l'avvocato del 18enne | Rischio autolesionismo dopo la condanna a 20 anni

Nel cuore di Paderno Dugnano, l'attenzione si concentra sulla delicata vicenda dell'18enne condannato per un tragico gesto familiare. L'avvocato Amedeo Rizza ha presentato un'istanza urgente, evidenziando il rischio di autolesionismo del giovane, già affetto da un vizio parziale di mente. La questione apre uno sguardo profondo sulla tutela della salute mentale in casi così complessi e delicati. Continua a leggere.

L'avvocato Amedeo Rizza, che difende il 18enne condannato in primo grado per aver ucciso i genitori e il fratello la scorsa estate a Paderno Dugnano (Milano), ha depositato con urgenza un'istanza per chiedere che il ragazzo venga visitato perchĂ© ci sarebbe un "serio rischio di gesti autolesionistici". Una perizia aveva giĂ accertato un vizio parziale di mente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

