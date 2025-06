Stephen King in arrivo un nuovo adattamento del suo libro più lungo

Stephen King torna sotto i riflettori con un nuovo attesissimo adattamento cinematografico. Dopo anni di attesa, il celebre romanzo lungo e avvincente “L’ombra dello scorpione” prende vita sul grande schermo sotto la direzione del rinomato regista Doug Liman. La collaborazione tra Liman e Tyler Thompson promette di portare sullo schermo una delle opere più coinvolgenti dello scrittore, regalando ai fan un’esperienza visiva imperdibile. Il futuro di questo progetto è davvero emozionante.

Uno dei romanzi più celebri e lunghi di Stephen King avrà finalmente un adattamento cinematografico: il regista Doug Liman dirigerà la versione cinematografica di L’ombra dello scorpione per la Paramount Pictures, come rivelato da The Hollywood Reporter. Liman, regista noto per i suoi film d’azione, produrrà il film insieme a Tyler Thompson della Cross Creek Pictures. Questo rappresenta un significativo passo avanti per una produzione che, a causa delle sue dimensioni immense e del vasto cast di personaggi, era stata precedentemente adattata solo per la televisione. La decisione di affrontare il racconto di King sul collasso sociale e la guerra soprannaturale in un unico lungometraggio è un’impresa ambiziosa, che promette una nuova interpretazione di una storia che ha affascinato i lettori per decenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it