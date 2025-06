Stella Rossa Fest | sei giorni di festa all' Arci SMS di Rifredi

Preparati a vivere un’esperienza unica: la Stella Rossa Fest torna dal 1 al 6 luglio nella storica Casa del Popolo di Rifredi, Firenze. Sei giorni di musica, cultura e solidarietà, animati da oltre 150 volontari pronti a rendere questa settima edizione indimenticabile. Un festival diverso, che unisce comunità e passione, nel cuore dell’ex quartiere operaio. Non perdere l’appuntamento con un evento che farà vibrare la città...

Firenze, 30 giugno 2025 - Un festival differente. Centocinquanta è il numero magico della settima edizione della Stella Rossa Fest, la rassegna delle Arci fiorentine in programma dal 1 al 6 luglio nella storica Casa del Popolo di Via Vittorio Emanuele II, a due passi da Piazza Dalmazia. Nel cuore dell'ex quartiere operaio di Rifredi, centocinquanta volontari e volontarie si danno appuntamento per realizzare un'edizione ricca di concerti, dj set, cene, talk, laboratori e spazi per i più piccoli ad ingresso libero e gratuito. Il programma della manifestazione è inaugurato domani sera dalla finalissima della quinta edizione del Firenze Suona Contest - il prestigioso contest nazionale dedicato a giovani band e cantautori provenienti da ogni angolo del paese - mentre mercoledì il palco della Stella Rossa si accende sulle note e le parole del Piotta, il celebre rapper, produttore e scrittore romano che racconta la sua lunga carriera divisa tra quindici album, successi di massa ed impegno sociale e culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stella Rossa Fest: sei giorni di festa all' Arci SMS di Rifredi

