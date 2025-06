Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per la sua vita privata ? Ecco la sua risposta irritata

Stefano De Martino, il conduttore che fa sognare milioni di italiani, si trova al centro di un fuoco di fila tra lavoro e gossip. Dopo essere stato rimproverato dalla Rai per questioni di vita privata, lui risponde con irritazione, sottolineando: “Chiacchiere da ombrellone, io parlo di lavoro...” Ma quale sarà il vero motivo di questa tensione? Ecco cosa si nasconde dietro le quinte della sua vita.

“Chiacchiere da ombrellone, io parlo di lavoro.". Stefano De Martino è l’uomo d’oro della Rai. Il conduttore che porta milioni di spettatori e di euro nelle casse della Tv di Stato. Ed è anche l’uomo al centro dei pettegolezzi dell’estate. Il gossip impazza e gli si attribuiscono decine di flirt, amiche, fidanzate e comparazioni varie con l’ex Belen. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Stefano De Martino "rimproverato dalla Rai per la sua vita privata"? Ecco la sua risposta irritata

In questa notizia si parla di: stefano - martino - rimproverato - vita

Stefano De Martino, flirt in corso con una ex tronista? “Si divertono” - Stefano De Martino è al centro del gossip dopo una paparazzata con Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne.

Stefano De Martino è tornato al centro del gossip per presunti nuovi flirt, numerose voci che avrebbero infastidito non poco la Rai... E voi, da che parte state? Dicci la tua nei commenti! Vai su Facebook

Troppo gossip: la Rai striglia Stefano De Martino; Stefano De Martino, primi problemi in Rai: “rimproverato” dai vertici. Il motivo; Stefano De Martino, primi problemi in Rai: rimproverato dai vertici. Il motivo.

Stefano De Martino rompe finalmente il silenzio sul suo stato sentimentale/ “Ecco perché sono single” - Stefano De Martino smentisce tutti i rumors: il conduttore si gode la vita da single ... Secondo ilsussidiario.net

Stefano De Martino, primi problemi in Rai: “rimproverato” dai vertici. Il motivo - A viale Mazzini si starebbero iniziando a indispettire per alcuni aspetti che riguarderebbero la vita del conduttore napoletano ... Segnala msn.com