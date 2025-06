Stefano De Martino chiusa la stagione da record di Affari Tuoi | quanto è stato vinto

Stefano De Martino conclude una stagione da record di Affari Tuoi, con un totale di 232 mila euro vinti dai concorrenti. Un trionfo che sottolinea il successo della prima edizione post Amadeus, tra emozioni e grandi cifre. Grazie a tutti per averci seguito con entusiasmo, ci rivediamo a settembre per nuove sfide e grandi vincite. La passione per il gioco non si ferma mai!

Grazie della fiducia e ci vediamo a settembre. Così Stefano De Martino ha salutato il suo pubblico, dando appuntamento con Affari Tuoi, e non solo, alla nuova stagione Rai. I suoi saluti hanno però dato il via anche a dei calcoli, considerando i record d’ascolti registrati. Quanti soldi sono stati vinti nel corso di questa prima edizione post Amadeus? Affari Tuoi, quanto hanno vinto i concorrenti. Quando si parla di Affari Tuoi e di Stefano De Martino, ci si ritrova sempre a citare le percentuali degli ascolti. Ecco però uno sguardo ad altre cifre, quelle che rappresentano i tesoretti portati a casa dai concorrenti piĂą fortunati. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino, chiusa la stagione da record di Affari Tuoi: quanto è stato vinto

In questa notizia si parla di: tuoi - affari - stefano - martino

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

"Quanto è costato Affari Tuoi". Svelata la cifra folle per il programma di Stefano De Martino: è polemica Vai su Facebook

Affari Tuoi va in ferie: quando tornerĂ Stefano De Martino su Rai 1 dopo la pausa estiva Vai su X

Affari Tuoi, l’addio emozionante di Stefano De Martino commuove il pubblico; Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince Una voce per Padre Pio, Stefano De Martino chiude Affari tuoi co; Affari Tuoi, svelate le vincite totali assegnate quest’anno: la cifra (milionaria) e le accuse di Striscia.

Affari tuoi, il bilancio su De Martino: empatia e show alle stelle col Dottore (ma il look non va) - Tra numeri stratosferici, molta piacioneria e più mestiere del previsto. Scrive libero.it

Affari Tuoi chiude la stagione da record con Stefano De Martino: ecco quanto si vince al gioco dei pacchi - Leggi ... Lo riporta informazione.it