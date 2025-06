STEAMDECK Decky Loader Prerelease v3.16-pre1 | Il Miglior Launcher di Plugin per Steam Deck

Se possiedi uno Steam Deck e desideri portarlo al massimo della personalizzazione, Decky Loader prerelease v316 pre1 è il launcher di plugin che fa per te! Questo innovativo homebrew ti consente di modificare l'aspetto, aggiungere funzionalità e ottimizzare le prestazioni del tuo dispositivo in modo semplice e sicuro. Scopri tutte le potenzialità di Decky Loader, dalla configurazione alle soluzioni per i problemi più comuni, e trasforma il tuo Steam Deck in qualcosa di unico.

Se possiedi uno Steam Deck e vuoi personalizzarlo al massimo, Decky Loader è lo strumento che fa per te! Questo homebrew plugin launcher ti permette di modificare l’aspetto del tuo Deck, aggiungere nuove funzionalità e ottimizzare le impostazioni di sistema in modo semplice e sicuro. Scopri tutto quello che c’è da sapere su Decky Loader, dalle funzionalità all’installazione, fino alla risoluzione dei problemi più comuni. Funzionalità Principali. Caricamento pulito di più plugin senza interferenze con il sistema.. Rimane installato anche dopo aggiornamenti e riavvii di SteamOS.. Comunicazione bidirezionale tra plugin e loader. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [STEAMDECK] Decky Loader Prerelease v3.1.6-pre1: Il Miglior Launcher di Plugin per Steam Deck

In questa notizia si parla di: steamdeck - decky - loader - prerelease

Steam Deck: in arrivo un plugin per Epic Games Store e GoG Galaxy.

BurritoSpray/steamdeck-input-disabler - GitHub - loader plugin that lets you disable the steamdeck input when a Bluetooth controller is connected. Scrive github.com

Steam Deck plugin system Decky Loader 3.0 gets a first pre-release - Decky Loader is a very popular tool to add plugins to the Steam Deck Gaming Mode, and Decky Loader 3. Come scrive gamingonlinux.com