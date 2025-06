Stazione Tav a Ferentino parte l' operazione 28 minuti

La nuova stazione Tav di Ferentino-Supino rappresenta una svolta epocale per il territorio, promettendo di ridurre i tempi di viaggio a soli 28 minuti verso Roma Tiburtina. Una sfida ambiziosa che può segnare un decisivo passo avanti nello sviluppo economico e sociale della zona. Come sottolineato dal presidente, questi minuti sono più che un dato tecnico: sono un’opportunità di crescita e rinascita per tutta la comunità .

Parte l'operazione 28 minuti. Tanto ci impiegherĂ il treno dell'alta velocitĂ la futura stazione Tav di Ferentino-Supino a Roma Tiburtina. "Minuti che possono essere fondamentali nello sviluppo economico e sociale di questo territorio che ha enormemente bisogno della Tav- spiega il presidente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: minuti - stazione - ferentino - operazione

Guasto alla stazione Roma Tuscolana, treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti: “È un’odissea” - MercoledĂŹ mattina, un guasto elettrico alla stazione di Roma Tuscolana ha causato il blocco della linea e ritardi fino a 120 minuti sui treni.

Stazione Tav a Ferentino, parte l'operazione 28 minuti; Ferentino, Rocca: «Stazione Tav è un’opera non negoziabile. Al via operazione “28 minuti”»; Tutti entusiasti per la Tav nelle campagne ciociare. Rocca: Opera non negoziabile.

Ferentino, Rocca: «Stazione Tav è un’opera non negoziabile. Al via operazione “28 minuti”» - il mio appello è stato ricordato dal segretario Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, che ringrazio, in occasione dell’importante ... Segnala newtuscia.it

Frosinone, stazione Tav: la Ciociaria spera e si ritrova a Ferentino. «Opera fondamentale» - La Ciociaria sogna la stazione dei treni dell'alta velocità e cerca di far quadrato in nome dell'agognato sviluppo. Lo riporta msn.com