Stava nuotando quando ha sentito una puntura al polpaccio | Trafitto dal pesce ago Di che specie si tratta e dove si trova

Hai mai sentito parlare del pesce ago? Questo affascinante e poco conosciuto abitante delle acque basse, che si nasconde tra praterie di zostere e posidonie, può raggiungere anche i 50 metri di profondità. Proprio recentemente, un bagnante nel New Jersey è stato punto da uno di questi curiosi pesci, portando alla luce la sua presenza in acque più vicine alla riva. Ma cosa rende il pesce ago così particolare? Scopriamolo insieme.

Avete mai sentito parlare del pesce ago? Intanto, v ive in acque basse su praterie di zostere e posidonie ma si possono trovare anche in zone più profonde, verso i 50 metri. Perché ne stiamo parlando? Perché un bagnante del New Jersey stava nuotando serenamente lo scorso 21 giugno, quando è stato come ‘punto’ da qualcosa che, secondo la polizia di Long Beach Township, potrebbe essere stato proprio un “ pesce ago “. Gli agenti sono arrivati alla spiaggia di 9th Street dopo che un uomo adulto aveva riportato una “lieve ferita alla gamba” mentre stava nuotando, intorno alle 11:40 ora locale. “La causa della ferita è attualmente sconosciuta”, si legge nel comunicato della polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it