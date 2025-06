Statte Perrini | Grave disservizio nella giornata di donazione del sangue | vanificate oltre 40 prenotazioni Necessarie immediate verifiche e misure preventive

Un grave disservizio ha compromesso la giornata di donazione del sangue ad Statte, vanificando oltre 40 prenotazioni essenziali per molte persone. La mancanza di organizzazione adeguata mette a rischio la raccolta e la sicurezza delle future donazioni. Come vicepresidente della Commissione sanitĂ della Regione Puglia, esprimo il mio piĂą profondo rammarico e chiediamo verifiche immediate e misure preventive per evitare simili episodi in futuro. La salute dei cittadini merita attenzione e rispetto.

Tarantini Time Quotidiano "In qualitĂ di vicepresidente della Commissione sanitĂ della Regione Puglia, intendo esprimere il mio piĂą profondo rammarico per quanto accaduto nella giornata di sabato 29 giugno nel Comune di Statte, durante l'evento di donazione sangue organizzato dalla sezione AVIS "Pietro Gentile" presso la Parrocchia Sacro Cuore. Nonostante la raccolta fosse regolarmente calendarizzata e preceduta da un'intensa attivitĂ di sensibilizzazione, con oltre 40 donatori volontari prenotati e presenti sul posto, l'Autoemoteca del Centro Trasfusionale di Taranto non è mai giunta a destinazione.

