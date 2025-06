Stasera si chiudono le iscrizioni Hockey su pista primo anno senza modenesi in A Amatori progetto per ripartire bene dalla B

Questa sera alle 24 si chiudono ufficialmente le iscrizioni ai campionati di hockey su pista per la stagione 2025/26. È un momento storico: la prima annata senza squadre modenesi in serie A dopo oltre quattro decenni, segnata dalla retrocessione di Pico Mirandola e Amatori Modena. Un’occasione per ripartire con entusiasmo e nuovi progetti, lasciando alle spalle il passato e puntando a un futuro ricco di successi.

