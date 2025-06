Stasera Marracash all’Olimpico | la scaletta del concerto

Stasera all’Olimpico, Marracash trasforma la scena in un palcoscenico di emozioni e innovazione. Dopo anni di successi, il “Marra Stadi Tour 2025” rappresenta il massimo della sua carriera, unendo musica, arte e passione in uno spettacolo senza precedenti. La scaletta, un viaggio tra i vent’anni di carriera, promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico come mai prima d’ora. Fabio Rizzo sta per portare a ...

. L’attesa è finita: questa sera Marracash salirà sul palco dello Stadio Olimpico per la penultima tappa del suo rivoluzionario “Marra Stadi Tour 2025”, il primo tour negli stadi della sua carriera. Uno show imponente e visionario che segna un punto di svolta per il rap italiano, con una produzione mai vista prima e una scaletta costruita come un racconto personale e artistico lungo vent’anni. Fabio Bartolo Rizzo – in arte Marracash – porterà a Roma uno spettacolo già definito epocale nelle precedenti tappe di Bibione, Torino e Milano. Con lui sul palco ci saranno otto performer, una band dal vivo, scenografie immersive dominate da cinque robot alti sei metri ed effetti visivi di grande impatto. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: marracash - olimpico - scaletta - stasera

Marracash allo Stadio Olimpico - Marracash, con la sua tournée Marra Stadi25, raggiunge un traguardo storico nel rap italiano, diventando il primo rapper a esibirsi negli stadi.

Qualcuno ha la scaletta del concerto dei Modà a San Siro … ? Vai su Facebook

Stasera Marracash all’Olimpico: la scaletta del concerto; La possibile scaletta del concerto di Marracash all'Olimpico di Torino; Marracash in concerto a Torino: scaletta, orari, biglietti, oggetti vietati e come arrivare.

Stasera Marracash all’Olimpico: la scaletta del concerto - L’attesa è finita: questa sera Marracash salirà sul palco dello Stadio Olimpico per la penultima tappa del suo rivoluzionario “Marra Stadi Tour 2025”, ... Si legge su funweek.it

Marracash: la scaletta del concerto a Roma allo Stadio Olimpico - Il rapper di Barona raggiunge così un nuovo traguardo storico, che segna una svolta . Segnala ondarock.it