Startup Sorgato Smau | L’ecosistema italiano è maturo Ora il salto di qualità

L’ecosistema startup italiano sta maturando velocemente, pronto a compiere il prossimo salto di qualità. Smau, con la sua amministratrice delegata, sottolinea l’importanza di un approccio strategico all’open innovation, puntando a favorire scalabilità e accesso ai capitali. La vera sfida non è solo esportare, ma creare connessioni solide con gli ecosistemi internazionali: un’opportunità da cogliere per proiettare le startup italiane nel futuro globale.

L’amministratrice delegata di Smau: “Approccio sempre più strategico all’open innovation. Dobbiamo favorire la scalabilità e l’accesso ai capitali. La sfida non è esportare, ma creare connessioni con gli ecosistemi internazionali”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Startup, Sorgato (Smau): “L’ecosistema italiano è maturo. Ora il salto di qualità”

