Start i sindacati sul piede di guerra | Autobus troppo grandi autisti costretti a viaggiare contromano

I sindacati di Ravenna sono sul piede di guerra: autobus troppo grandi e autisti costretti a viaggiare contromano stanno creando una vera emergenza sulla strada. Tra rischi di incidenti e pericoli per pedoni e ciclisti, le sigle sindacali denunciano una situazione insostenibile che chiede interventi immediati. La sicurezza dei cittadini e degli operatori deve tornare al centro dell'attenzione: la vertenza si fa sempre più urgente.

Ravenna, 30 giugno 2025 – Autobus che invadono la corsia opposta, col rischio di incidenti con bici e altri veicoli. Oppure che finiscono con la ruota sul marciapiede, mettendo in pericolo i pedoni. È quanto denunciano per il territorio di Ravenna sei sigle sindacali e le rsa (rappresentanze sindacali unitarie) nei confronti di Start Romagna: si tratta di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferro, Faisa Cisal e Usb L.P. Le sigle sindacali hanno segnalato la situazione al prefetto e al servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell’Ausl Romagna. Nei giorni scorsi, dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati, c’è stato un primo incontro con l’azienda, ma sono state “ritenute insufficienti le risposte fornite dalla parte aziendale in merito alle criticità sollevate”, come si legge in un documento inviato nei giorni scorsi dalle segreterie territoriali e dalle rsa a Prefettura, Start Romagna, Amr, Comune, Commissione nazionale di garanzia per l’esercizio del diritto allo sciopero e Osservatorio nazionale sui conflitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it