L'attore Mark Hamill ha raccontato che aveva pensato a cosa poteva essere accaduto a Luke Skywalker prima di decidere di vivere isolato su Ahch-To. Mark Hamill ha rivelato i dettagli della storia di Luke Skywalker che aveva ideato prima delle riprese di Star Wars: Gli ultimi jedi. La star della saga ha inoltre ammesso che non era d'accordo con la visione del regista Rian Johnson, tuttavia ha trovato l'approccio giusto per riportare in azione ancora una volta l'iconico personaggio. Il racconto dell'interprete di Luke Durante il podcast Bullseye with Jesse Thorn, Mark Hamill ha rivelato che, secondo lui, Luke Skywalker aveva rinunciato alla Forza dopo una tragedia in famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Mark Hamill svela la storia di Luke che aveva ideato prima delle riprese

Mark Hamill ha svelato che aveva ideato una storia "molto ma molto più dark" per giustificare le azioni di Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Nella sua idea, il figlio neonato di Luke si uccideva accidentalmente con una spada laser e la moglie, addolo

