Star Wars | Gli ultimi Jedi Mark Hamill rivela la tragica storia concepita per Luke Skywalker

In "Star Wars: Gli ultimi Jedi", Mark Hamill rivela una verità sconvolgente: la tragica e complessa storia concepita per Luke Skywalker. Protagonista di un intenso viaggio emotivo, Luke si ritira sul pianeta Ahch-To, sopraffatto dal senso di fallimento e disillusione. La sua vicenda è un'epopea di redenzione e perdita, che rende ancora più profondo il suo ruolo nella saga galattica. Ma cosa ha portato il leggendario Jedi a questo punto di crisi?

In Star Wars: Gli ultimi Jedi ( qui la recensione ), Luke Skywalker si allontana dagli eventi galattici e si rifugia sul remoto pianeta Ahch-To, oppresso da un profondo senso di fallimento, rimorso e disillusione nei confronti dell’eredità Jedi e dei propri fallimenti. Il suo ritiro è in gran parte determinato da un momento cruciale di debolezza, la sua reazione istintiva all’oscurità che percepiva crescere in suo nipote, Ben Solo. Sebbene non abbia mai agito sull’impulso di colpire Ben, il solo pensiero è stato sufficiente a distruggere il loro legame e a far precipitare Ben nella sua identità di Kylo Ren. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Mark Hamill ha svelato che aveva ideato una storia "molto ma molto più dark" per giustificare le azioni di Luke Skywalker in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Nella sua idea, il figlio neonato di Luke si uccideva accidentalmente con una spada laser e la moglie, addolo Vai su Facebook

