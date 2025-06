Stalking sull’ex compagna | 40enne torna libero revocati i domiciliari

In un caso che ha attirato molta attenzione nella provincia di Caserta, un 40enne di Sant’Agata de’ Goti torna libero dopo aver affrontato l’accusa di stalking nei confronti di un’ex compagna. Il giudice ha accolto le argomentazioni della difesa, revocando gli arresti domiciliari. La vicenda mette in luce le delicate questioni di tutela e giustizia, lasciando aperti interrogativi sulla gestione delle relazioni passionali e sulla sicurezza delle vittime.

È tornato in libertà un 40enne di Sant'Agata de' Goti imputato per stalking nei confronti di una donna di Maddaloni con cui aveva avuto una relazione. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto le tesi difensive degli avvocati Vittorio Fucci e Claudio Fusco, disponendo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe posto in essere una serie di condotte persecutorie nei confronti della donna: molestie, minacce, offese, continue chiamate – anche anonime – e ripetute incursioni sotto l'abitazione dell'ex compagna.

