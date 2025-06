Stalker 27enne arrestato al parco | aveva il divieto di avvicinarsi a una minorenne

Un episodio inquietante si è verificato nel pomeriggio del 29 giugno 2025 al Parco “Rio Gamberi” di Castelnuovo Rangone, dove i Carabinieri hanno arrestato un 27enne, già soggetto a un divieto di avvicinamento a una minorenne. La presenza dell’uomo in zona, nonostante il provvedimento, ha sollevato preoccupazioni e sottolinea l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei più giovani. La vicenda evidenzia come la legge sia fondamentale per proteggere le vittime e garantire la serenità delle comunità.

Nel pomeriggio del 29 giugno 2025, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Rangone hanno arrestato un 27enne, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento a una ragazza minorenne, sorpreso all’interno del Parco “Rio Gamberi”, a poca distanza dall’abitazione della giovane. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

