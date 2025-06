Stabilizzazioni e lavoro da part-time a full-time | raggiunto l' accordo per gli impiegati del gruppo Sais Trasporti

stabilizzare la posizione lavorativa di tutti i dipendenti, promuovendo un ambiente più stabile e motivante. Questo importante accordo rappresenta un passo avanti verso una crescita condivisa, valorizzando l’esperienza e l’impegno di ogni collaboratore. Con questa iniziativa, Sais Trasporti si impegna a costruire un futuro solido e innovativo, mettendo al centro il benessere dei propri lavoratori e la qualità del servizio offerto.

L’avvio del percorso di stabilizzazione per i lavoratori attualmente impiegati con contratti atipici o in somministrazione, con priorità per coloro che vantano maggiore anzianità, e la disponibilità a valutare trasformazioni da part-time a full-time, anche nei servizi interregionali, e a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

