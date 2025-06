Srebrenica e il torbido contesto dei massacri d’oggi

In un contesto segnato da tensioni e ricordi dolorosi come quelli di Srebrenica, la recente manifestazione a Belgrado si distingue per la sua straordinaria durata e la capacità di coinvolgimento della società civile. Un movimento che, dopo otto mesi, continua a crescere, rivendicando riforme profonde e cambiamenti politici. Tra le novità emergono richieste di dimissioni del presidente Vucic e la possibilità di elezioni anticipate, segnando un momento cruciale nel panorama politico serbo.

La manifestazione, molto grande, di Belgrado, colpisce per la tenuta di un movimento che dura da otto mesi, e non ha fatto che estendere la sua capacità di persuasione dagli studenti e i giovani al resto della società. Ci sono delle novità. Una è la netta rivendicazione delle dimissioni del presidente Aleksandar Vucic? e delle elezioni politiche anticipate (la scadenza è tra due anni). Un'altra è lo scontro fra i manifestanti e le forze antisommossa. Ce n'è una terza, e più che una novità è il peso inaudito del contesto. Fra 10 giorni si celebrerà a Srebrenica il trentennale del massacro, sancito dalla giustizia internazionale, e da un anno anche dalle Nazioni Unite, come genocidio.

