Srebrenica a 30 anni dal genocidio La città spenta costretta a ricordare Qui sopravvive soltanto il dolore

Srebrenica, 30 anni dopo il genocidio che ha segnato indelebilmente questa terra, la sua memoria si fa ancora straziante. La città sembra spenta, immersa nel silenzio di un dolore che non si attenua, ma che si rinnova attraverso ricordi e testimonianze. In questo quadro di lutto e memoria, emergono le voci di chi ha vissuto quella drammatica fuga. A luglio sarà il momento di ricordare, affinché il passato non venga mai dimenticato.

Srebrenica, 30 giugno 2025 – La ragazza si scusa. Quasi urla. Deve sovrastare i rumori del martello pneumatico e della smerigliatrice che provengono da fuori il magazzino dove è allestita la mostra temporanea che racconta la ‘marcia della morte ’, quella di coloro che provarono a fuggire da Srebrenica quando le truppe del generale serbo Ratko Mladi? entrarono in città nel 1995. A luglio saranno trent’anni da quella terribile settimana d’estate che provocò oltre 8mila morti civili. Tutti uomini musulmani. Molti solo adolescenti. “È un anniversario importante, tutto deve essere pronto per l’11 luglio quando ci sarà la commemorazione”, dice ancora la ragazza, scusandosi di nuovo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Srebrenica, a 30 anni dal genocidio. La città spenta costretta a ricordare. “Qui sopravvive soltanto il dolore”

In questa notizia si parla di: srebrenica - anni - città - genocidio

Srebrenica 30 anni dopo: da Trieste, il viaggio dopo il genocidio - Srebrenica, 30 anni dopo: un viaggio che attraversa memoria e perdono, partendo da Trieste per ricostruire il dolore e la speranza di un’Europa che non deve dimenticare.

#Savethedate Venerdì 20 giugno alle 17 presso il Salone Di Vittorio (CDLM Bologna, via Marconi 67/2) la Cgil Emilia-Romagna e la Camera del Lavoro Metropolitana di Bologna, unitamente all'Associazione Giovanni Bissoni, promuovono la presentazione d Vai su Facebook

A Lugano un fiore bianco per Srebrenica; Srebrenica: il genocidio che divide la Bosnia, 25 anni dopo; Giornata internazionale di riflessione per il genocidio di Srebrenica, 11 Luglio 2024.