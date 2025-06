Squid Game | un deludente aggiornamento sul presunto spin-off americano

Nonostante le aspettative, l'ultimo aggiornamento sul presunto spin-off americano di Squid Game delude le speranze dei fan. Con poche notizie ufficiali e un finale di stagione che lascia molti interrogativi, si rischia di creare false aspettative senza concretezza. La scena con Cate Blanchett a Los Angeles, sebbene intrigante, non basta a rassicurare gli appassionati. La domanda ora è: il progetto prenderà davvero forma o rimarrà solo un'illusione?

Sebbene non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali sullo spin-off, il finale della terza stagione di Squid Game ( leggi qui la recensione della Stagione 3 ) vede il Front Man imbattersi in una reclutatrice nel centro di Los Angeles, interpretata dalla star hollywoodiana Cate Blanchett, che sta giocando a ddakji con un uomo, il che sembra suggerire la possibilitĂ di uno spin-off. Nonostante questa premessa, secondo Variety, Netflix non ha attualmente intenzione di annunciare ufficialmente uno spin-off. Tuttavia, dato il successo della serie e la partecipazione di un cameo di alto profilo, l’azienda sembra evidentemente voler lasciare le porte aperte per il futuro dell’IP. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

