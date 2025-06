Squid Game siamo cavalli o esseri umani?

Nella terza stagione di Squid Game, ci troviamo di fronte a una riflessione profonda: siamo cavalli o esseri umani? La serie di Hwang Dong-hyuk si trasforma in un potente saggio sulla disumanizzazione, il peso della colpa collettiva e il ruolo pericoloso del denaro. La violenza non è più solo intrattenimento, ma uno specchio crudele della società . Alla fine, ci domandiamo: quanto siamo davvero diversi dai partecipanti di questo gioco mortale?

Con la terza parte, la serie Netflix di Hwang Dong-hyuk si spoglia definitivamente dell'illusione di essere soltanto un survival game con tinte drammatiche, diventando un vero e proprio saggio sulla disumanizzazione, sulla colpa collettiva e sul potere del denaro. La violenza e le esecuzioni sommarie non sono mai state solo un espediente per intrattenere: lo avevamo intuito fin dalla prima stagione, ma ora ogni dubbio viene spazzato via. Pertanto, diamo inizio a questa analisi conclusiva su una delle opere piĂą chiacchierate degli ultimi anni: un'analisi, tuttavia, non esente da qualche spoiler.