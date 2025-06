Squid Game 3 la recensione | siamo cavalli o esseri umani?

Squid Game 3 ci sorprende ancora di più, trascendendo il semplice survival game per immergersi in un profondo saggio sulla disumanizzazione e il potere del denaro. Hwang Dong-hyuk mette in scena una riflessione cruda e provocatoria, dove violenza e colpa collettiva diventano strumenti di analisi sociale. È una svolta audace che ci invita a chiederci: siamo cavalli o esseri umani? La risposta potrebbe cambiare il nostro modo di vedere il mondo.

Con la terza parte, la serie Netflix di Hwang Dong-hyuk si spoglia definitivamente dell'illusione di essere soltanto un survival game con tinte drammatiche, diventando un vero e proprio saggio sulla disumanizzazione, sulla colpa collettiva e sul potere del denaro. La violenza e le esecuzioni sommarie non sono mai state solo un espediente per intrattenere: lo avevamo intuito fin dalla prima stagione, ma ora ogni dubbio viene spazzato via. Pertanto, diamo inizio a questa analisi conclusiva su una delle opere più chiacchierate degli ultimi anni: un'analisi, tuttavia, non esente da qualche spoiler.

