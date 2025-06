Squid Game 3 il creatore rivela | In origine il finale era molto diverso

Squid Game, il suo team aveva in mente un finale molto diverso, ricco di sorprese e colpi di scena. Hwang Dong-hyuk, il geniale creatore e regista, ha svelato che inizialmente il finale avrebbe preso una piega più cupa e meno emozionante, ma alla fine hanno deciso di sorprendere gli spettatori con una conclusione che combina tragicità e speranza. La vera genialità sta proprio nelle scelte audaci che rendono questa serie un vero capolavoro.

La conclusione della terza stagione della popolare serie Netflix si è rivelata particolarmente differente rispetto a com'era stata pensata. Il finale della terza stagione di Squid Game unisce al tempo stesso tragicità e commozione, spiazzando i fan della serie Netflix che non si aspettavano certamente una conclusione di questo tipo. Hwang Dong-hyuk, creatore e regista della serie, ha raccontato che quando iniziò a pianificare la seconda e la terza stagione di Squid Game, aveva pensato ad un finale differente. Il finale originale di Squid Game "Quando avevo solo un'idea vaga del tipo di storia che volevo raccontare nelle stagioni 2 e 3, in realtà avevo in mente un altro finale.