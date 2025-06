Squalifica Asllani cartellino giallo per il centrocampista | l’albanese salterebbe l’ipotetico quarto di finale in caso di passaggio del turno

Una notizia che scuote l’Inter: Kristjan Asllani, il centrocampista albanese, rischia di saltare il quarto di finale del Mondiale per Club a causa di una squalifica. Un’ombra in più su un cammino già complicato, con i nerazzurri che si trovano in svantaggio contro la Fluminense. La gara si fa ancora più intensa e ricca di suspense, mentre il destino del giovane talento pende da un cartellino giallo.

