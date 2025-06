Spunta il piano segreto per i funerali di Carlo | cosa ha previsto per Harry e Meghan

Il funerale di re Carlo si preannuncia come un momento cruciale per la famiglia reale, con piani segreti che potrebbero finalmente riunire i figli William e Harry. Mentre l’attesa degli Invictus Games del 2027 si fa sentire, il sovrano avrebbe già stabilito i dettagli della sua cerimonia, con un invito speciale rivolto a Meghan e Harry, sperando forse di ricucire vecchie ferite e rafforzare i legami familiari. A commentare questa attesa, sono in molti a chiedersi: sarà questa l’occasione giusta?

Sarà il triste evento del funerale di re Carlo a riavvicinare finalmente i figli, i principi William e Harry. In attesa degli Invictus Games, che si terranno a Birmingham nel 2027, e ai quali il secondogenito del sovrano ha invitato il padre, Charles avrebbe già dato disposizione su come debba svolgersi la propria cerimonia funebre. A cui sarebbero invitati a partecipare il duca e la duchessa di Sussex assieme ai figli, oltre, naturalmente, il resto della famiglia. Secondo il Telegraph, il monarca è irremovibile sul fatto che il figlio più giovane prenda il posto che gli spetta al centro della famiglia, forse consapevole di quell'ultima occasione per ritrovare un'armonia familiare ormai scomparsa da anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spunta il piano segreto per i funerali di Carlo: cosa ha previsto per Harry e Meghan

In questa notizia si parla di: harry - carlo - spunta - piano

Re Carlo ancora in imbarazzo per Harry e Meghan, ma lei pensa solo ai figli - Nelle ultime settimane, le tensioni tra Re Carlo d'Inghilterra e il Duca di Sussex, Harry, hanno raggiunto nuovi picchi.

Il “gigante” di casa Windsor? Non è chi pensate: ecco la top 5 reale per altezza; Harry non è figlio di Carlo: spunta il dna segreto; Re Carlo non ha gradito la visita del principe Harry: spunta il retroscena, cos'è successo.

Re Carlo, il piano segreto per i funerali: cosa ha previsto per Harry e Meghan - Sarà il triste evento del funerale di re Carlo a riavvicinare finalmente i figli, i principi William e Harry. Riporta iltempo.it

Re Carlo, le ultime volontà per il suo funerale: «Harry dovrà essere accanto a William». E Archie e Lilibet avranno un ruolo di primo piano - Secondo la corrispondente reale Camilla Tominey, si ritiene che Carlo soffra di una forma incurabile di cancro. Si legge su ilmessaggero.it