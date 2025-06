Springsteen amministrazione Trump corrotta risuoni la libertà

Ciao Milano, pronto a rivivere l'energia di Bruce Springsteen? La leggenda del rock torna sotto le luci di San Siro, pronto a infiammare il pubblico con la sua carica inarrestabile. Con le note di "No Surrender" e il calore di Little Steven, la serata promette emozioni indimenticabili. Un ritorno epico che celebra la libertà e la passione, risuonando forte come mai prima d'ora—e questa volta, Milano, sei pronta a fare la storia?

Ciao Milano, Ciao San Siro? Siete pronti: Bruce Springsteen torna a Milano e saluta il pubblico che risponde con un'ovazione che neanche un gol alla finale di Champions prima che parta con No Surrender insieme alla sua E Street Band. Sul palco sale accompagnato da Little Steven, che è tornato ad esibirsi dopo l'operazione di appendicite. Inizia con un brano di Born in the Usa, l'album pubblicato l'anno prima del suo debutto a San Siro: era il 21 giugno 1985 e 40 anni dopo lo stadio, gremito, è ancora suo. "Benvenuti nel tour della terra della speranza e dei sogni" che mostra "il potere giusto dell'arte, della musica, del rock and roll in tempi pericolosi" "L'America che amo - dice in inglese mentre sui maxischermi passano i sottotitoli in italiano -, che per 250 anni è stata faro di speranza, sogni e libertĂ " ora "è nelle mani di una amministrazione "corrotta, traditrice e incompetente" "Stasera vi chiediamo di sostenere la democrazia, di alzarvi e far sentire la vostra voce contro l'autoritarismo e far risuonare la libertĂ " ha esortato, come in tutte le tappe del tour, prima di intonare Land of Hopes and Dreams. 🔗 Leggi su Quotidiano.net