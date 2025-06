Sport in tv oggi lunedì 30 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, lunedì 30 giugno, il palinsesto sportivo si presenta ricco di emozioni e appuntamenti imperdibili. Dalla sfida degli azzurri del volley a Chicago alla magica atmosfera di Wimbledon a Londra, le opportunità per vivere lo sport in tv e streaming sono tante. Scopri gli orari, i programmi completi e come seguire gli eventi ovunque tu sia, perché questo lunedì si preannuncia all’insegna dell’adrenalina e della passione. Restate con noi per non perdere nulla!

Quest’oggi, lunedì 30 giugno, si preannuncia una giornata abbastanza soft per inaugurare la nuova settimana dopo un weekend molto intenso. Nella notte italiana scendono in campo gli azzurri del volley a Chicago per sfidare i padroni di casa statunitensi nel match che chiude il programma della seconda settimana della regular season di Nations League. A Londra si accendono i riflettori su Wimbledon per la prima giornata di main draw, con la bellezza di sette tennisti italiani impegnati sull’erba dell’All England Club. Debutto nel tabellone principale per la finalista della passata edizione Jasmine Paolini, mentre in campo maschile vedremo in azione Mattia Bellucci, Fabio Fognini (sul centrale contro il campione in carica Carlos Alcaraz), Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. 🔗 Leggi su Oasport.it