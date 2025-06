Spoofing | Agcom promette lo stop definitivo alle chiamate moleste dei call center da agosto

L’Agcom si prepara a mettere fine alle fastidiose chiamate moleste dei call center illegali, promettendo uno stop definitivo a partire da agosto. Con un piano in due tappe, dal 19 agosto e poi dal 19 novembre, verranno implementate misure per combattere il spoofing, il trucco usato per mascherare numeri fissi italiani o mobili falsi. Un passo importante per proteggere i cittadini dalle intrusioni indesiderate, ma come cambierà concretamente la nostra esperienza di chiamate?

Lo stop definitivo alle chiamate moleste dei call center illegali. L’Agcom lo promette attraverso il varo di due misure in un piano in due tappe. Si comincia il 19 agosto per il blocco delle chiamate dall’estero che nascondono numeri fissi italiani. I numeri mobili finti saranno bloccati quattro mesi dopo, ovvero il 19 novembre. Le regole serviranno a contratare lo spoofing. Ovvero il trucco che fa sì che chi riceve la chiamata veda un numero italiano. Mentre la chiamata proviene da una centrale estera. Telemarketing molesto. Il telemarketing molesto viene di regola sfruttato anche per le truffe. 🔗 Leggi su Open.online

