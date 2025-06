Spider-man apre alla più grande retcon della storia dopo 52 anni

Rivoluzionario retcon che cambierà per sempre la storia di Spider-Man. Dopo oltre cinque decenni, si apre una nuova prospettiva sul ruolo di Mephisto, suggerendo che il demone abbia manipolato le sorti di Peter Parker ben prima di quanto immaginato. Questa rivelazione potrebbe riscrivere le fondamenta delle sue avventure e alterare radicalmente l’universo Marvel. Un intrigo che promette di catturare l’attenzione di fan e appassionati, rendendo il passato ancora più misterioso e affascinante.

possibile rivisitazione del ruolo di mephisto nella storia di spider-man. Una delle scene più iconiche dell'universo di Spider-Man potrebbe essere soggetta a una nuova interpretazione, con l'ipotesi che il demone Mephisto abbia orchestrato le vicende di Peter Parker per un periodo molto più lungo di quanto si pensasse. Questo villain, noto per aver causato alcuni dei momenti più oscuri nel Marvel Universe, potrebbe ora essere coinvolto in un evento cruciale riguardante la tragica morte di un personaggio chiave. anticipazioni sulla miniserie "bring on the bad guys: green goblin #1". una rivelazione sul passato oscuro di norman osborn e mephisto.

