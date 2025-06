Spiaggia di vetro | il film girato nello Stretto arriva al Teatro Odeon

Un’opportunità imperdibile per gli amanti del cinema e delle storie che toccano il cuore: “Spiaggia di vetro”, il film girato nello suggestivo Stretto di Messina e diretto dal regista americano Will Geiger, arriva finalmente al Teatro Odeon di Reggio Calabria. Dopo l’anteprima mondiale all’Ischia Film Festival, preparatevi a vivere un’esperienza emozionante il 3 luglio. Non mancate, perché questa proiezione sarà un evento da ricordare...

Dopo il debutto in anteprima mondiale il 28 giugno alla 23ª edizione dell’Ischia Film Festival, Spiaggia di vetro, diretto dal regista americano Will Geiger, arriva al cinema dal 30 giugno. In programma il 3 luglio al Cinematografo Teatro Odeon di Reggio Calabria. Il film, interpretato da. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: film - spiaggia - vetro - arriva

TRAILER DEL FILM SPIAGGIA DI VETRO IN USCITA IL 30/6! TRAMA: Salvo, un pescatore siciliano segnato da una tragedia, ha abbandonato il mare per rifugiarsi tra le montagne della Calabria. La notizia della malattia del padre lo costringe a tornare nel vill Vai su Facebook

?Film in arrivo: SPIAGGIA DI VETRO https://bit.ly/40kHKGy JURASSIC WORLD – LA RINASCITA https://bit.ly/4ew7jKH ALBATROSS https://bit.ly/3HT71S3 HAPPY HOLYDAYS https://bit.ly/442RRSP Vai su X

Sulla “Spiaggia di vetro” il dolore si dissolve: in sala il film girato da Geiger sullo Stretto; Spiaggia di vetro, diretto dal regista americano Will Geiger, arriva al cinema dal 30 giugno.; 'Spiaggia di vetro': quando il dolore diventa casa.

Reggio Calabria, “Spiagge di vetro” il 3 luglio all’Odeon | INFO - Il film "Spiaggia di vetro" di Will Geiger verrà proiettato il 3 luglio presso il cinematografo Odeon di Reggio Calabria ... Da strettoweb.com

Sulla “Spiaggia di vetro” il dolore si dissolve: in sala il film girato da Geiger sullo Stretto - Le acque dello Stretto di Messina come metafora di purificazione in «Spiaggia di vetro», vicenda di perdono e rinascita del regista statunitense Will Geiger, in sala dal 30 giugno con NFilm dopo ... Scrive messina.gazzettadelsud.it