Spiagge animal friendly a Reggio Calabria due aree ufficiali per cani e gatti | ecco dove

Se sei un appassionato di animali e sogni di trascorrere giornate al mare senza rinunciare al comfort del tuo amico a quattro zampe, le buone notizie arrivano da Reggio Calabria! Con l’ordinanza balneare 2025, il Comune ha ufficialmente aperto due aree pet-friendly dedicate a cani e gatti, rendendo la spiaggia un luogo accessibile e sicuro per tutti. Ecco dove trovarle e come vivere al meglio questa rivoluzione animal friendly.

Buone notizie per gli amanti degli animali: con l’ordinanza balneare 2025, il Comune di Reggio Calabria introduce importanti novità per la fruizione delle spiagge da parte dei proprietari di cani e gatti. Con l’ordinanza balneare firmata dall’ingegnera Ida Albanese, dirigente del settore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

