spezia sogno mulattieri sarebbe il pezzo da 90 artistico e cittadini ok

A due settimane dall'inizio del ritiro precampionato dello Spezia, i tifosi aquilotti guardano al mercato della società con fiducia ed entusiasmo per i nomi fin qui proposti. " Artistico e Cittadini sono ottimi profili, così come Candela. Il sogno? Mulattieri ". E per quanto riguarda i giocatori confermati o da confermare "della vecchia guardia resti solo chi ha voglia di vestire la maglia bianca" il pensiero dei supporters aquilotti. Valentina Mergotti promuove a pieni voti le idee del mercato dello Spezia: " Mulattieri e Artistico sarebbero due colpi davvero interessanti. Cittadini e Candela sono due giovani italiani che hanno tutte le carte in regola per vestire la gloriosa maglia bianca.