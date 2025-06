Spesa per la Difesa al 5% l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

L’Italia valuta una mossa strategica per rafforzare la propria posizione militare e raggiungere gli obiettivi NATO: riclassificare il Ponte sullo Stretto di Messina come spesa per la Difesa, incentivando così gli investimenti militari al 5% del PIL entro il 2035. Questa decisione potrebbe aprire nuovi scenari per il Paese, unendo infrastrutture e sicurezza in un piano ambizioso che merita attenzione e analisi approfondita. Ma quali sono le implicazioni di questa scelta?

Il governo italiano starebbe valutando la possibilità di classificare il Ponte sullo Stretto di Messina, la cui costruzione è stimata attorno ai 13,5 miliardi di euro, come spesa per la Difesa. L’obiettivo: contribuire al raggiungimento della nuova soglia del 5% del Pil in investimenti militari richiesta dalla Nato entro il 2035. A riportare la notizia è il portale di informazione internazionale Politico, secondo cui l’idea sarebbe al vaglio di alcuni settori dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Al momento, l’Italia è tra i Paesi dell’Alleanza Atlantica con la spesa militare più bassa: nel 2023 ha destinato solo l’1,49% del Pil alle proprie forze armate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Spesa per la Difesa al 5%, l’Italia vuole riclassificare il Ponte sullo Stretto per farlo rientrare negli obiettivi Nato

