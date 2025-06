Speciale menù fresco a base di frutta e non solo sui Colli Euganei

Scopri il menù speciale MEN249, un viaggio di freschezza e sapori autentici sui colli euganei. Un’esperienza culinaria pensata per deliziare i sensi con piatti a base di frutta e ingredienti di stagione, perfetti per le giornate calde. Dalla insalatina estiva alle pesche, al risotto ai mirtilli, fino al filetto di maialino: vieni a gustare la leggerezza che fa bene al cuore e all’anima! Ti aspettiamo per una pausa di pura freschezza.

Vi aspettiamo per assaporare un menù fresco. Il menù comprende: - l bouquet di insalatina estiva con pesche, melone, uva bianca e nera, prosciutto crudo e scaglie di pecorino; - il risotto ai mirtilli; - il filetto di maialino alle pesche e contorni di stagione; - la composizione di.

