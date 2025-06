Spazio ai beni comuni | strumenti e pratiche per prendersi cura di comunità e territorio

Il 4 luglio a Palermo si accende una nuova24 opportunità di confronto e azione dedicata ai beni comuni: strumenti e pratiche per valorizzare comunità e territorio. Organizzato da Sguardi Urbani, in collaborazione con neu [nòi], Teatro Atlante, Idea e Azione e l’Assessorato alla Rigenerazione Urbana, l’evento invita cittadini, associazioni e istituzioni a unire le forze. È il momento di prendersi cura della nostra città: scopri come contribuire anche tu!

Il 4 Luglio avrà luogo a Palermo l’iniziativa “Spazio ai beni comuni: strumenti e pratiche per prendersi cura di comunità e territorio” L’evento è organizzato da Sguardi Urbani insieme a neu nòi, Teatro Atlante, Idea e Azione, in collaborazione con l’Assessorato alla Rigenerazione Urbana del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: spazio - beni - comuni - strumenti

La Rivoluzione di Figaro contro la solitudine. OperaCamion senso di comunità e responsabilità civica. Una mia riflessione pubblica su La Repubblica, che ringrazio per lo spazio , su questa prima parte del progetto OperaCamion del Teatro dell’Opera di Roma Vai su Facebook

Spazio ai beni comuni: strumenti e pratiche per prendersi cura di comunità e territorio; “Puglia Beni Comuni”: proposte ed idee nel primo incontro pubblico; Abitare Orvieto: Spazi pubblici e beni comuni, la necessità di una progettazione collettiva.

Spazio ai beni comuni: strumenti e pratiche per prendersi cura di comunità e territorio - ] ... Si legge su blogsicilia.it

Uno Spazio Comune per i rifugiati a Torino: nuova intesa per rilanciarlo - Un punto d’accesso unico per orientare, assistere e integrare le persone rifugiate: a Torino lo “Spazio Comune” si rafforza con la firma di un nuovo Protocollo d’Intesa tra istituzioni locali, agenzie ... Come scrive giornalelavoce.it