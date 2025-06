Spaventosa rapina in negozio | ruba e minaccia la commessa con un coltello

una presenza inquietante, ha seminato il panico tra clienti e dipendenti. La scena, che si è svolta nel pieno centro di Brescia, ha lasciato tutti sotto shock, evidenziando ancora una volta la crescente escalation di episodi violenti nelle nostre città. È fondamentale che le autorità intensifichino gli sforzi per garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e commercianti.

Pomeriggio di paura in pieno centro a Brescia, dove – nel weekend appena trascorso – un uomo armato di coltello ha messo a segno una rapina all'interno del negozio di cosmetici "Pinalli", in Corso Magenta. Il malvivente, dopo aver rubato dieci scatole di profumo e aver minacciato la commessa con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

