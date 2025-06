Spaventosa caduta per Vittoria Rischia di finire nel burrone

Una grande atleta come Vittoria Guazzini ha vissuto un doppio colpo di scena in pochi giorni. Dopo aver brillato nella cronometro in Friuli-Venezia Giulia, confermando il titolo italiano élite, la sua corsa si è improvvisamente interrotta a causa di una caduta drammatica durante la gara in linea, che le ha causato una frattura alla testa del radio destro. Il campionato…

Per Vittoria Guazzini prima la strepitosa prestazione nella cronometro in Friuli-Venezia Giulia con la conferma del titolo italiano élite, quindi la drammatica caduta. Due giorni più tardi, infatti Vittoria Guazzini ha perso il controllo della bici durante la gara in linea. Per Vittoria tanta paura, dolori al fianco sinistro e al braccio, quindi controlli radiografici, con la conferma della frattura della testa del radio destro. Il campionato italiano dell’atleta di Poggio a Caiano della FDJ Suez, in gara con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro come era avvenuto nella vittoriosa gara a cronometro tricolore è finito prima del previsto quando mancavano una trentina di chilometri alla conclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaventosa caduta per Vittoria. Rischia di finire nel burrone

Paurosa caduta di Vittoria Guazzini ai Campionati Italiani. Arrivano notizie rassicuranti - Una brutta caduta ha scosso i Campionati Italiani di ciclismo: Vittoria Guazzini, tra le favorite della gara, si è scontrata violentemente con un muro in discesa a circa 35 km dalla fine.

