Sparatoria in Idaho due vigili del fuoco uccisi dopo imboscata del killer che aveva appiccato il fuoco anche lui trovato senza vita - VIDEO

Una tragedia scuote l'Idaho: due coraggiosi vigili del fuoco sono stati uccisi in un'imboscata tesa da un cecchino, che aveva anche appiccato un incendio vicino al monte Canfield. La scena drammatica si è conclusa con la scoperta senza vita dell'assalitore, lasciando un segno profondo nella comunità locale e sollevando interrogativi sulla sicurezza degli operatori sul campo. Un episodio che mette in luce i rischi estremi affrontati quotidianamente dai soccorritori.

Due vigilesse sono rimaste vittime della trappola che ha teso loro l'uomo, che ha appiccato l'incendio nei pressi del monte Canfield Sparatoria in Idaho, negli Usa, dove due vigili del fuoco sono stati uccisi dopo che era stata tesa loro un'imboscata da un cecchino, che prima ha appiccato il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria in Idaho, due vigili del fuoco uccisi dopo imboscata del killer che aveva appiccato il fuoco, anche lui trovato senza vita - VIDEO

