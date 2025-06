Spagna-Portogallo femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozionante giornata di calcio femminile! Lo Stadion Wankdorf di Berna ospiterà la sfida tra Spagna e Portogallo, due nazionali pronte a dare spettacolo. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire questa partita imperdibile degli Europei femminili 2025. Non perdere l'occasione di tifare le tue squadre preferite e immergerti in questo affascinante evento sportivo!

Allo Stadion Wankdorf va in scena la sfida tra Spagna-Portogallo femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più affascinanti della prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Spagna-Portogallo femminile. Si tratta di un vero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spagna-Portogallo femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Nations League, che partita tra Spagna e Francia! Finisce 5-4 per gli spagnoli, sarà finale con il Portogallo - Una semifinale mozzafiato tra Spagna e Francia nella UEFA Nations League: un incredibile 5-4 per gli spagnoli, che grazie a una spettacolare prestazione si assicurano il pass per la finale contro il Portogallo di CR7.

La nazionale femminile U19 non riesce ad arrivare in semifinale, sconfitta nell'ultima e decisiva partita 0-2 dal Portogallo. Ora però si spera nella rivincita da parte delle ragazze della nazionale senior negli imminenti europei in Svizzera. Vai su Facebook

