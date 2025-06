Spagna e Lituania tentano di ostacolare la conferma di Donohoe alla guida dell’Eurogruppo

La corsa alla presidenza dell’Eurogruppo si infiamma con Spagna e Lituania che tentano di scalzare Paschal Donohoe, ministro irlandese e volto noto del centrodestra. Con il voto fissato tra una settimana, la sfida si fa serrata: Donohoe, già leader da due mandati, si presenta come un avversario forte e determinato. Riuscirà a confermarsi alla guida dell’Eurogruppo e a mantenere il suo ruolo chiave nelle decisioni europee? La risposta si saprà a breve.

La Sfida per la Presidenza dell’Eurogruppo. I governi socialisti di Spagna e Lituania puntano a scalzare il ministro delle Finanze irlandese Paschal Donohoe, esponente del centrodestra, dalla presidenza dell’Eurogruppo, in vista del voto previsto tra una settimana. Ma Donohoe, già in carica da due mandati, si profila come un avversario difficile da battere. Dallo scoppio della pandemia di COVID-19, il 50enne Donohoe presiede le riunioni mensili dell’Eurogruppo – l’organismo informale che riunisce i ministri delle Finanze dei 20 Paesi dell’Area euro. Considerato da molti una figura rassicurante e competente, Donohoe è sulla buona strada per ottenere almeno 11 voti, quanto basta per conquistare un terzo mandato e avvicinarsi al record detenuto da Jean-Claude Juncker come presidente più longevo dell’Eurogruppo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net