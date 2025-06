Spagna | disposta custodia cautelare in carcere per ex numero 3 Psoe

In un sorprendente sviluppo politico in Spagna, l'ex numero 3 del PSOE, Santos Cerdan, si trova ora in custodia cautelare in carcere, accusato di gravissimi reati come associazione a organizzazioni criminali, corruzione e traffico di influenze. Questo episodio scuote il panorama politico madrileno e solleva numerosi interrogativi sulla trasparenza e integritĂ delle istituzioni. La vicenda si sviluppa sotto gli occhi di un Paese che attende con attenzione gli sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria.

Madrid (Spagna), 30 giu. (LaPresse) – Il giudice istruttore della Corte Suprema spagnola, Leopoldo Puente, ha disposto la custodia cautelare in carcere, senza cauzione, per l’ex segretario dell’Organizzazione del Psoe Santos Cerdan per i possibili reati di associazione a un’organizzazione criminale, corruzione e traffico di influenze. Lo ha annunciato la Corte in una nota. Cerdan ha dichiarato oggi davanti al tribunale in qualitĂ di indagato e, al termine della sua dichiarazione, la Procura e le parti civili hanno chiesto la sua carcerazione preventiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna: disposta custodia cautelare in carcere per ex numero 3 Psoe

