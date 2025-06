Spagna custodia cautelare in carcere per l’ex numero 3 del Psoe di Sánchez

Un’ombra di scandalo si abbatte sul Partito Socialista Operaio Spagnolo: Santos Cerdán, ex coordinatore di Sánchez, è stato arrestato in custodia cautelare nell’ambito di un’indagine su corruzione e appalti pubblici. La decisione della Corte Suprema sottolinea la serietà dell’accaduto e apre una questione cruciale sulla trasparenza politica in Spagna. Ma cosa significa tutto questo per il futuro del PSOE e il governo di Sánchez?

Santos Cerdán, ex coordinatore organizzativo del Partito Socialista Operaio Spagnolo del premier Pedro Sánchez, è stato posto in custodia cautelare in carcere senza possibilità di rilascio condizionato, nell'ambito dell'indagine su presunti episodi di corruzione legati ad appalti pubblici. La decisione è stata presa dal giudice istruttore della Corte Suprema che ipotizza a suo carico i reati di corruzione, traffico di influenze e partecipazione ad associazione criminale. Le accuse sarebbero basate su alcune registrazioni audio riportate in un dossier dell'Unità centrale operativa della Guardia Civil, in cui emergerebbero conversazioni tra lui, l'ex ministro José Luis Ábalos e il suo ex collaboratore Koldo García.

