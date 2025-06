Spagna carcere per l’ex numero 3 del Partito socialista Centrodestra all’attacco di Sànchez | Deve dimettersi

La politica spagnola si trova nuovamente al centro di un vortice di scandali e tensioni, mentre le accuse contro Santos Cerdan, ex numero 3 del Partito socialista, rischiano di scuotere le fondamenta del governo di Pedro Sánchez. La richiesta di carcere per un personaggio così influente alimenta dubbi e incertezza, lasciando presagire un’ulteriore complicazione nella già complessa crisi politica. L’orizzonte futuro del paese appare sempre più fosco, con ripercussioni che potrebbero cambiare il volto della politica iberica.

Diventa ancora più fosco l'orizzonte del governo di Pedro Sànchez in Spagna. E' stato chiesto il carcere per Santos Cerdan, ex responsabile organizzativo e nei fatti numero 3 del Partito socialista, indagato per associazione a delinquere, presunta corruzione e traffico di influenze. La custodia cautelare era stata richiesta dalla Procura Anticorruzione e dalle parti che hanno presentato le denunce. E' una ulteriore svolta nell'inchiesta che ha travolto, oltre a Cerdan, anche l'ex ministro dei Trasporti Josè Luis Abalos (nell'esecutivo di Sànchez fino al 2021) e che giocoforza segna una spinta alle polemiche politiche – già infuocate – di queste settimane, con le proteste delle opposizioni di destra e centrodestra e l'imbarazzo delle forze di sinistra della maggioranza.

