Spaccio di cocaina a Taranto con attorno i bambini che giocano a pallone

Una scena sconvolgente a Taranto: un uomo di 36 anni, violando la sorveglianza speciale, spacciava cocaina nelle vicinanze dei bambini che giocavano a pallone a Talsano. Questa vicenda mette in evidenza le sfide della sicurezza urbana e l’importanza di un intervento deciso per proteggere le nostre comunità . La lotta alla droga e alla criminalità è una priorità per garantire un ambiente più sicuro e sereno per tutti.

