Sovraffollamento carceri | il discorso di Sergio Mattarella

Il sovraffollamento delle carceri italiane rappresenta una crisi ormai insostenibile, come evidenziato dal Presidente Mattarella nel suo recente discorso al Quirinale. Con parole ferme e chiare, il capo dello Stato ha sottolineato l’urgenza di trovare soluzioni efficaci per garantire dignità e sicurezza, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un dibattito necessario. È arrivato il momento di agire per trasformare le nostre prigioni in luoghi rispettosi dei diritti umani e della legge.

"Il sistema carcerario che è contrassegnato da una grave e ormai insostenibile condizione di sovraffollamento". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it Š Tg24.sky.it - Sovraffollamento carceri: il discorso di Sergio Mattarella

