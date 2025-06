Soverato il 5 e 6 luglio torna il Vintage Fest | musica vinili handmade e stile retrò al Giardino degli Angeli

Sei pronto a rivivere gli anni d’oro? Il Vintage Fest di Soverato torna il 5 e 6 luglio 2025 al Giardino degli Angeli, un evento imperdibile per gli amanti dei vinili, dell’artigianato handmade e dello stile retrò. Un’esperienza unica tra musica, mercatini e divertimento, il tutto immerso in un’atmosfera nostalgica e coinvolgente. Non mancare a questo appuntamento che celebra il passato e la creatività, perché il meglio del vintage ti aspetta!

Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 il Giardino degli Angeli di Soverato (Catanzaro) ospiterà il Vintage Fest, evento dedicato agli amanti della musica, del vinile, dell'artigianato creativo e dello stile retrò. Dalle 18:00 fino a tarda sera, il pubblico potrà immergersi in un'atmosfera d'altri tempi tra mercatini, giochi, photo booth e intrattenimento musicale, con ingresso gratuito. Il format, ormai diventato appuntamento fisso per appassionati e curiosi, è promosso con il patrocinio della Città di Soverato e vedrà la partecipazione di numerosi espositori selezionati grazie alla collaborazione con Vintage Market Calabria.

