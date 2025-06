Souvenir dalla Romagna parte e fa il botto | più di 8mila piadine distribuite in un solo weekend

Un weekend da record per Riccione Piadina con l’iniziativa “Souvenir dalla Romagna”: oltre 8mila piadine distribuite e più di 4mila assaggi di deliziosa piadina con Nutella, simbolo autentico di questa terra. Un avvio spettacolare che ha già conquistato il cuore dei visitatori, promettendo altri momenti indimenticabili. La Romagna si conferma come meta di gusto e tradizione, pronta a sorprendere ancora. Restate sintonizzati, perché questa è solo l’inizio!

“Souvenir dalla Romagna”, partenza col botto per Riccione Piadina. Il primo fine settimana dell’iniziativa “Souvenir dalla Romagna” si è aperto all’insegna del successo: oltre 8mila piadine distribuite e oltre 4mila assaggi di piadina con Nutella offerti dallo staff di Riccione Piadina al casello. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Una piadina in omaggio per chi passa dal casello. Torna "Souvenir dalla Romagna", l'iniziativa per salutare i turisti - Una piadina in omaggio per chi attraversa il casello di Riccione: un gesto semplice, ma ricco di calore e ospitalità.

