Sostegno dal TFA ai corsi per triennalisti e abilitati estero Tutto quello che c’è da sapere QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Martedì 1 luglio alle 14 | 30

Se sei un docente interessato alle novità sul sostegno e alle opportunità di formazione, non puoi perdere l'appuntamento di martedì 1 luglio alle 14:30 con Cozzetto di Anief. In soli tre giorni sono stati pubblicati avvisi e decreti fondamentali per i corsi Triennalisti, abilitati all'estero e il TFA Sostegno X ciclo. Scopri tutto quello che c’è da sapere in un live imperdibile, dedicato a chi sogna di migliorarsi e restare al passo con le novità.

Sono stati pubblicati, nell'arco di soli tre giorni, gli avvisi e i decreti che danno il via a due procedure molto attese nel mondo della scuola: i Corsi Indire destinati ai docenti "triennalisti" e a quelli abilitati all'estero, e il TFA Sostegno X ciclo.

Corsi Indire, Tfa, riconferma del supplente per il 2025/26: tutte le info utili sul sostegno. RISPOSTE AI QUESITI - Scopri tutto sulla riconferma dell'insegnante supplente su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/26.

