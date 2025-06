Sostegno al credito per le imprese piemontesi dalla Regione 15 milioni

La Regione Piemonte si impegna a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale con un investimento di 15 milioni di euro destinato a sostenere il credito e l’innovazione finanziaria. Questa misura, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore Andrea Tronzano, rappresenta una opportunità concreta per le imprese piemontesi di crescere, innovare e affrontare le sfide del mercato. Scopri come questa iniziativa può fare la differenza nel futuro delle vostre attività.

La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore allo Sviluppo delle attività produttive Andrea Tronzano, ha approvato oggi, lunedì 30 giugno, una nuova misura di sostegno al sistema del credito e alla finanza innovativa, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

